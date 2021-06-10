Российская сторона в числе первых отреагировала на трагедию в Кяльбаджаре.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя гибель азербайджанских журналистов при подрыве на мине в Кяльбаджаре.

«Посольством России в Баку переданы искренние соболезнования родным и близким журналистам, погибших в результате подрыва на мине.

Мы находимся в регулярных контактах с Баку и Ереваном. Мы призываем к налаживанию вопросов разминирования, включая обмен информацией о минных полях. Мы рассчитываем, что этот процесс будет ускорен.

Мы последовательно выступаем за то, чтобы все гуманитарные вопросы были решены в строгом соответствии с заявлениями лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября прошлого года и 11 января текущего года», — добавила Захарова, слова которой приводит «Спутник».

Minval.az