Одиозный российский политик, председатель ЛДПР Владимир Жириновский огрызнулся в адрес депутатов азербайджанского парламента и жёстко раскритиковал власти Новосибирска в связи с убийством 19-летнего Векила Абдуллаева инспектором ДПС и освобождением последнего из-под стражи.

«В Новосибирской области полицейский случайно застрелил при задержании одного из нарушителей правил дорожного движения. Депутаты азербайджанского парламента какой-то протест устраивают. Вам какое дело? Если для представителей, жителей Азербайджана что-то здесь не так, пусть едут домой обратно», — заявил скандальный политик.

Также Жириновский раскритиковал действия властей города. По мнению политика, необходимо встречаться с разными национальными общинами, как в городе, так и в регионе.

Minval.az