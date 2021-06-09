Антона Бережного, признанного виновным в убийстве гея на площади перед Курским вокзалом в 2019 году, приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строго режима, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда.

Летом 2019 года у входа на Курский вокзал Бережной напал с ножом на двух мужчин — Романа Едалова и Евгения Ефимова. Едалов от полученных ранений умер, Ефимов получил легкие травмы. Бережной при нападении выкрикивал оскорбления, связанные с нетрадиционной ориентацией мужчин. Сегодня присяжные признали его виновным, но при этом, как сообщала пресс-служба суда, они сочли, что убийца «заслуживает снисхождения».

Против обвиняемого завели дело по статьям «Убийство» и «Побои». В феврале 2020 года суд присяжных оправдал Бережного — тот утверждал, что Едалов сам упал на нож.

В итоге его приговорили к одному году и 11 месяцам ограничения свободы за побои, после чего освободили. Однако в сентябре Мосгорсуд отменил решение и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

Заседание с вынесением вердикта присяжных и приговора суда удалось провести со второго раза — с первого судебного заседания, проходившего 1 июня, Бережной сбежал. Прямо во время перерыва он вышел из здания суда, выключил телефон и не вернулся.

Мужчину объявили в розыск, его удалось поймать только 4 июня. После этого Бережного заключили под стражу.

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