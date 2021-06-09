В Гюмри произошла стычка между сторонниками и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна и второго президента Роберта Кочаряна во время предвыборной кампании партии «Гражданский дорогов». Об этом сообщает Sputnik Армения.

Ранее и.о. премьер-министра Никол Пашинян и его сторонники отправились в Гюмри в рамках предвыборной кампании.

После митинга на площади «Вардананц» Пашинян и его сторонники провели шествие в центре города. Стычка и словесная перепалка началась в тот момент, когда сторонники Пашиняна проходили около штаба блока «Айастан».

Один из координаторов блока «Айастан» в Ширакской области Карапет Погосян рассказал Sputnik Армения, что первыми начали сторонники премьера.

По его словам, они не сразу поняли, что происходит.

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