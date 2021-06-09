Никол Пашинян ежемесячно крадет из бюджета 1,5 млн. драмов (более 2500 долларов). Об этом на пресс-конференции 9 июня заявил председатель партии «Свобода» Грант Багратян.

Он пояснил, что Пашинян 1,5 млн. драмов получает в виде зарплаты, столько же незаконно в виде премии.

«То есть он крадет. Все его депутаты также получают премии. В год эта сумма составляет 100-120 млн. долларов. Это не считая затрат на содержание его семьи», — добавил Багратян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Minval.az