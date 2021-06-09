Третий президент Армении Серж Саргсян на встрече с избирателями в Гегаркуникской области обнародовал запись, компрометирующую и.о. премьера Никола Пашиняна. Об этом зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян сообщил в Facebook.

Ранее Пашинян заявил, что Саргсян проиграл украденные у армии деньги в казино Монте-Карло.

В ответ экс-глава государства потребовал в течение 24 часов представить доказательства, пригрозив в противном случае опубликовать компромат на Пашиняна.

По словам Ашотяна, этот срок уже истек, и бывший президент Армении в Гегаркунике обнародовал запись, из которой становится ясно, что Пашинян намеренно сорвал переговорный процесс по Карабаху, спровоцировал войну, обвиняет Россию в развязывании апрельской эскалации в 2016 году.

«В вопросах, представляющих государственную важность для Армении, Никол прикидывается дурачком, и из-за его дури жизнью поплатились 5 тысяч человек. Да, это еще и международный скандал», – отметил республиканец.

Minval.az