

При желании сторон Европейский Союз (ЕС) готов оказать техническую и методическую поддержку в процессе делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

По его словам, в последних заявлениях ЕС тоже содержится призыв к сторонам сесть за стол переговоров для уточнения границ.

«Для начала процесса делимитации и демаркации нужна не сила, а переговоры. Это важно для всех, для будущего и безопасности. Мы, ЕС, готовы поддержать этот процесс, оказать всяческую техническую и методическую поддержку. Конечно, если стороны захотят этого», — цитирует К.Янкаускас АПА.

Minval.az