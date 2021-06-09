Сегодня на прошедшем в Бакинском Военном суде заседании по уголовному делу армянских боевиков Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время Первой Карабахской войны и совершивших другие преступления, был оглашен обвинительный акт.

В обвинительном акте, как пишет АПА, отмечается, что Мкртичян Людвик в ходе Первой Карабахской войны удерживал в плену азербайджанцев, подвергая их пыткам. Войдя в преступный сговор с несколькими армянами, он взял в плен Кязымова Габиба Мухтар оглу, который находился в тяжелом состоянии на территории Губадлинского района, пытал его, нанося удары по голове и телу.

Кроме того, Людвик Мкртичян отвез взятого в плен раненого в 1994 году в направлении Муровдага Кяльбаджарского района Гаджиева Эльмана Рахман оглу в село Агбулаг Ходжавендского района, где его пытал, привлек к тяжелым работам по строительству дома бывшего министра обороны сепаратистского режима, держал его голодным, ударяя его прикладом автомата. Кроме того, обвиняемый вступил в преступную связь с группой армян и после того, как в 1993 году в Агдаме был взят в плен солдат Алиев Фамиль Гейдарали оглу, отвез его в Шушинскую тюрьму, где пленный подвергался жестоким пыткам. Людвик Мкртчян в то время держал солдат голодным, наносил побои железными и деревянными прутьями.

Обвиняемый также в 1994 году держал 1 год в Шушинской тюрьме взятого в плен в Агдаме солдата Гусейна Джавида Али оглу, подвергал пыткам на морозе, обливал холодной водой, наносил удары в область головы и глаз. В результате этого Джавид Гусейн потерял зрение.

Л.Мкртичян в 1994 году в Шушинской тюрьме периодически избивал прикладом взятого в плен в Кяльбаджаре солдата Бабаева Кямиля Идрис оглу, держал голодным, подвергал различным пыткам.

Вместе с другим обвиняемым Алешей Хосровяном он незаконно удерживал в одном из домов в Кяльбаджаре взятого в плен на перевале Омар солдата Абдулалиева Яшара Абдулали оглу, периодически избивая его различными предметами.

Людвик Мкртичян, объединившись с армянскими группировками, незаконного удерживал Захида Гасанова, получившего ранение и попавшего в плен в боях в Физулинском районе в 1994 году, наносил увечья, обливал зимой холодной водой, держал голодным. Также в течение года избивал взятого в 1994 году в плен в ходе боев в селе Алыханлы Физулинского района солдата Гафарова Рауфа Шамседдин оглу, прижигая его тело сигаретными окурками, подвергал тяжелым пыткам.

В 1998-1999 годах незаконно удерживаемого Исламова Эльшана Сабир оглу использовал в качестве переводчика в административном здании министерства национальной обороны Армении, пытал его, заставляя принять гражданство Армении.

Пытавший азербайджанцев Л.Мктичян также жестоко обращался с жителем Барды Велиевым Гарибом Ровшан оглу, который был ранен и взят в плен армянами. Оказывая давление на азербайджанского пленного, он угрожал сломать ему шею, наносил различные удары коленом в грудь, бил его прикладом автомата и тяжелыми железными прутьями, прижимал лицо ногой, неоднократно держал голову в холодной воде, удерживал в воде до тех пор, пока ему не становилось трудно дышать, пытался задушить.

Обвиняемый также добровольно участвовал в боевых операциях против Азербайджанской Армии во время боев в апреле 2016 года. Во время начала боевых действий в 2020 году добровольно пошел воевать.

15 октября 2020 года убил солдата Вооруженных Сил Азербайджана Аскерова Фиравана Ханбала оглу.

В тот день был взят в плен Азербайджанской Армией.

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