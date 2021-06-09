

Бывший директор Службы нацбезопасности Армении, лидер предвыборного блока «Честь имею» Артур Ванецян в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву назвал Крым российским.

Соловьев спросил прямо: «Чей Крым?». Последовал ответ: «Крым наш». На уточняющий вопрос: «Армянский»? Экс-глава СНБ Армении сказал, что Крым – «российский».

Ванецян напомнил, что более 95% населения Крыма в ходе референдума выразило желание присоединиться к России. И воля народа на референдуме непоколебима. Эта воля должна уважаться всеми.

Бывший директор СНБ провел параллели с Карабахом. Он напомнил, что еще в 90-х годах прошлого века «народ Нагорного Карабаха» также «самоопределился» путем референдума.

«Но, к сожалению, право «народа на самоопределение» не поддержали», — отметил он.

Minval.az