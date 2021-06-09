Россия всегда готова оказать помощь нуждающимся странам и делает это не для того, чтобы самоутвердиться в мировой политике. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду на форуме «Примаковские чтения».

«У нас нет комплекса неполноценности, равно как и нет комплекса полноценности в мировой политике. Но мы всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Это наша историческая миссия, она уходит корнями в столетия нашей истории», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что Россия будет продолжать активно содействовать решению международных конфликтов. «Мы работаем в Сирии, мы помогаем в восстановлении мирной жизни после того, как остановили кровопролитие в Нагорном Карабахе, активно содействуем международным усилиям по урегулированию в Афганистане, Ливии, вокруг Ирана, на Корейском полуострове, во многих других горячих точках», — цитирует его ТАСС.

Minval.az