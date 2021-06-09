

В административном здании Ясамальского районного суда под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева проходит судебный процесс по уголовному делу в отношении армянских боевиков Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, которые во время первой Карабахской войны пытали азербайджанских пленных и совершили другие тяжкие преступления.

В процессе будет оглашено обвинительное заключение.

Отметим, что в ходе расследования Военной прокуратурой уголовного дела, возбужденного по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики в связи с военными преступлениями, преступлениями против мира и человечности и против азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджана, совершенных вооруженными силами Армении и вооруженными формированиями сепаратистского режима, были установлены факты захвата заложников, пыток и жестокого обращения с ними и другими лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права.

В результате расследования было установлено, что гражданин Армении Людвик Мкртычевич Мкртычян, 1969 года рождения, по предварительному сговору участвовал в деятельности вооруженных группировок, состоящих из прибывших из Армении, а также проживающих в Нагорно-Карабахском регионе армян, пытал взятого в заложники 12 июля 1991 года гражданина Азербайджана и незаконно удерживал его около 17 суток в лесу «Баллыджа», недалеко от города Ходжалы. Кроме того, он также выполнял функции переводчика во время допроса сотрудниками спецслужб Армении мирного жителя Азербайджана, взятого в заложники членами армянских вооруженных формирований 13 сентября 1999 года в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района, доставленного в Ереван и незаконно удерживаемого в одной из воинских частей.

Следствие также установило, что Людвик Мкртычян в разное время избивал и пытал в Шушинской тюрьме и Ереване 11 граждан Азербайджана, взятых в плен на территории Ходжавендского и Агдеринского районов, а также застрелил из автомата военнослужащего одной из воинских частей Минобороны Азербайджана.

Людвик Мкртычян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Меликджанлы Физулинского района военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана.

В результате проведенных следственных действий также были раскрыты преступные деяния гражданина Армении Хосровяна Алеши Арамаисовича, 1967 года рождения, который вместе с Людвиком Мкртычяном жестоко и бесчеловечно обращался с азербайджанцами и пытал их, передает Тренд.

Следствием было установлено, что Алеша Хосровян пытал находившихся в плену пятерых азербайджанцев, жестоко и бесчеловечно обращался с ними.

Так, Алеша Хосровян подверг жестокому и бесчеловечному обращению военнослужащего одной из воинских частей Министерства обороны Азербайджана, который был взят в плен в апреле 1994 года, и во время незаконного удержания последнего под стражей в одном из домов в селе Мысмына (Агбулаг) Ходжавендского района принудил его к тяжелым работам по строительству дома так называемого министра обороны «НКР» Бабаяна Самвела Андраниковича.

Minval.az