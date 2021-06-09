Перемирие между Арменией и Азербайджаном после окончания войны за Нагорный Карабах остается хрупким, пишут эксперты Международной кризисной группы (International Crisis Group) в докладе «Послевоенные перспективы для Нагорного Карабаха».

Источниками постоянного напряжения являются множество факторов, в том числе близость позиций сторон друг к другу и к жилым районам, ежедневные споры о послевоенном устройстве (от порядка разминирования до использования сельскохозяйственных земель), а также зависимость армянской и азербайджанской сторон от доступа к ключевым транспортным магистралям.

Для снижения напряженности авторы доклада, составленного на основе интервью с экспертами и официальными лицами трех стран — Азербайджана, Армении и России, предлагают ряд мер.

Одно из ключевых предложений ICG — утверждение мандата российских миротворцев. Армения, Азербайджан и Россия согласовали их размещение в заявлении, опубликованном 10 ноября прошлого года. Оно положило конец боевым действиям, продолжавшимся в Нагорном Карабахе 44 дня. Согласно подписанному в Москве документу, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора сроком на пять лет развертывается миротворческий контингент в составе 1960 российских военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Описание задачи миротворцев уложилось в три предложения, детально их мандат не был расписан, указывают эксперты, и на месте российские военнослужащие столкнулись со множеством задач, которые им приходится решать.

«Встает вопрос, что миротворцы будут делать дальше, по мере того как идет время. Они будут не только предотвращать военную эскалацию, но и искать потерявшихся коров следующие пять лет? Какими бы благими ни были их намерения, миротворцы не могут заниматься всем», — уверены международные эксперты. Они указывают, что помимо миротворцев в регион прибыла группа российского МЧС, так что общая численность российских специалистов насчитывает около 4 тыс. человек. Однако отсутствие формализованного мандата миротворцев заставляет наблюдателей гадать, как именно они поступят в случае новой эскалации конфликта, указано в докладе.

Согласно данным ICG, Москва работает над тем, чтобы сформулировать более четкий мандат для миротворцев, но уже два подготовленных варианта были отвергнуты сторонами конфликта. От своих усилий Москва отказываться не собирается, но и торопиться не намерена, описывается российский подход в докладе. В пользу согласования четкого мандата, по мнению экспертов ICG, говорит и то, что в случае обострения ситуации весь негатив будет направлен именно на российскую сторону.

«Несмотря на сложности, все стороны могли бы выиграть от более четкого мандата миротворческих сил. Сейчас на фронте спокойная обстановка, и миротворцы могут просто реагировать. Но, если возникнут трения, все участники будут иметь собственные ожидания, которые могут противоречить друг другу и выходить за рамки возможностей миссии», — приводит мнение экспертов РБК.

Minval.az