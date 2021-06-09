Соединенные Штаты продолжат рассматривать вопрос о целесообразности дальнейшего предоставления Азербайджану различных видов помощи, включая военную, в свете сохранения напряженности в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Вопрос об оказании Вашингтоном содействия Баку был затронут на слушаниях с участием главы американского внешнеполитического ведомства. Они состоялись в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Председатель комитета Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси) заявил, что разочарован решением администрации США в порядке исключения продолжить оказание помощи правительству Азербайджана, в том числе военной. Публично о выработке этого решения исполнительная ветвь власти США объявила в мае.

«Мы должны будем продолжать рассматривать это», — сказал в ответ Менендесу Блинкен.

«Я активно работал над этим. Особенно над возвращением пленных, взаимодействием по <…> переговорам с целью подлинного урегулирования [конфликта в Нагорном Карабахе]», — добавил шеф американской дипломатии. От других комментариев он воздержался.

Minval.az