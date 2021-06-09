Пакистан отказал Пентагону в размещении американских военных, покидающих Афганистан. Как пишут СМИ, итальянский контингент коалиционных сил покидает Афганистан вслед за американскими войсками. Уже прошла церемония снятия флага.

Первого июня американские власти сообщили, что с территории Афганистана выведена треть личного состава американского контингента.

Согласно официальным данным, американская армия завершила от 30% до 44% процесса вывода войск из республики. К сентябрю 2021 года Афганистан должны покинуть все американские военные.

Помимо личного состава, американская армия выводит из страны технику и вооружение. Так, из Афганистана уже вывезено около 300 грузовых самолетов, для утилизации передано 13 тысяч единиц военного оборудования.

Minval.az