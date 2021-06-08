Россия наш союзник, уверен, что она будет нашим союзником и завтра, и как союзник Россия в основном выполнила взятые на себя обязательства. Об этом в ходе встречи с жителями Аштарака заявил третий президент Армении Серж Саргсян.

«Но мы должны четко понимать, что союзнические отношения не бывают односторонними.

Мы не должны думать, что можем только требовать у России, чтобы она привела сюда своих солдат. Или чтобы газ поставляла нам бесплатно. Как-будто она обязана. Таких отношений быть не может», — сказал он. По его словам, если ты проявляешь неуважительное отношение к президенту России, он не будет демонстрировать уважение в ответ.

«Ты кто такой, что не встречаешь в аэропорту президента России, кто ты такой? Вне зависимости от личности будь то Путин, Медведев, Ельцин… Кто ты такой, чтобы проявлять неуважение?

Согласно протоколу, прибывающих в Армению президентов или премьер-министров стран постоянных членов СБ ООН встречает в аэропорту президент или премьер Армении.

Если ты этого не делаешь, а потом хвастаешь тем, какой ты мужик, что так принял Путина, это не мужество, а идиотизм. Такое с рук просто так не сходит», — сказал Саргсян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Minval.az