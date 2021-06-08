Даю этому аморальному типу 24 часа – либо пусть представит факты, либо я обнародую такие факты о нем и его семье, что общество плюнет ему в лицо.

Об этом заявил председатель Республиканской партии Армении, третий президент Армении Серж Саргсян, комментируя заявления исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.

«Долгие годы распространяли ложную информацию. Тогда я не считал необходимым реагировать с учетом того, что был президентом. Но он (Никол Пашинян) несет вздор, когда говорит это. Видели, как он использует постоянно «если». Я этому моральному уроду даю 24 часа: либо он представит факты, либо я опубликую такие факты о нем, о его семье, что общество плюнет ему в лицо», — отметил Саргсян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Он отметил, что уже три года СНБ находится в его подчинении. «Он говорит глупости, не понимая. В Бадене казино существует с 19 века, но там больше музеев, чем казино. Не только мои друзья, но сотни людей могут подтвердить, что я всегда избегал улицы с казино. Сам Баден – это здравница, культурный город, где есть возможность ознакомиться с жемчужинами искусства и культуры.

Они мерят по себе. Им не надо соприкасаться с этой культурой, так как это вызовет у них тошноту, поймут какого они низкого уровня.

Что касается Монако, то я там не был последние 15 лет, это легко проверить, пусть проверят… Повторюсь, даю им 24 часа».

Minval.az