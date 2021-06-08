Необходимо предоставить все карты (минных полей) для разминирования освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом сказал журналистам исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, находящийся с визитом в Азербайджане.

Говоря о гибели двух азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджаре, Рикер отметил, что это трагедия.

«Это трагедия, что люди лишаются жизни, подорвавшись на мине. Считаем, что необходимо поделиться всеми картами [минных полей]. Мы можем предоставить техническую помощь в процессе очистки территорий от мин», — цитирует его «Тренд».

И.о. помощника госсекретаря США выразил обеспокоенность последними событиями на границе Армении и Азербайджана.

«Мы все должны быть обеспокоены тем, что ситуация может обостриться. Призываем две стороны решить этот вопрос мирным путем и как можно скорее. Мы призываем стороны вернуться к субстантивным переговорам под председательством Минской группы ОБСЕ», — сказал Рикер.

Minval.az