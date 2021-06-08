

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями общины Арагацаван, говоря о возможных причинах поражения в войне с Азербайджаном, сделал довольно необычное заявление. Об этом пишет ереванский «Спутник».

«Для нас самый большой, тяжелый вопрос – почему такая неудача постигла нас в 2020 году. На то могут быть самые разные причины — военные, политические, геополитические, экономические… Сегодня у меня промелькнула мысль, пусть не покажется вам необычным, я поделюсь с вами. Думаю, может, Бог отвернулся от нас так, как говорится в 12-м Псалме –», — сказал Пашинян.

Он процитировал отрывок Псалма: «Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец, доколе будешь скрывать лице Твое от меня?».

Более того, Пашинян сообщил собравшимся «новость» – «мы живем в раю». Эта идея, по его словам, у него возникает тогда, когда у него появляется повод посетить различные регионы страны.

Однако до сих пор люди не были в состоянии насладиться этим раем.

«Мы живем в райском саду, Эдеме, большая часть которого не обработана», — отметил Пашинян.

Minval.az