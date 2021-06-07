Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 Покрова УФСИН РФ по Владимирской области, отказался от иска, связанного с цензурой газет в колонии.

«Я не вижу смысла дальше сейчас продолжать процесс, поэтому я хотел бы отозвать иск», — приводит его слова ТАСС.

Также оппозиционер отказался от иска, связанного с невыдачей книг, так как уже получил их.

«На сегодняшний момент у меня есть Коран, у меня есть последняя книжка писателя Владимира Сорокина, есть Библия. Тема получения тоже налажена, поэтому здесь важен факт того, мне кажется, что это — практика важная для всех в целом, и книги мне дают, и книги дают в нормальном порядке сейчас. Поэтому спасибо большое, мне важен факт того, что книги дают. <…> Я желал бы примириться», — отметил Навальный.

Minval.az