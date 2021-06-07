Украинские спасатели были вынуждены доставать из колодца в селе Вознесенское в Черкасской области местную пенсионерку. При этом оказалось, что 62-летняя женщина не случайно упала в колодец, а прыгнула туда намеренно — с целью укрыться от «нападения» российского президента Владимира Путина.

Как сообщают СМИ, пенсионерка посмотрела украинские политические передачи, в которых говорилось, что Россия как «страна-агрессор» в любой момент может напасть на Украину, после чего схватила подушку, немного еды, побежала во двор и прыгнула в колодец, в котором давно уже не было воды.

Спасатели говорят, что женщина пролетела несколько метров и получила перелом левого бедра и правой голени, но осталась жива. Однако, поскольку к заброшенному колодцу селяне не ходили, то крики несчастной о помощи были услышаны только через сутки. Приехавшие специалисты ГСЧС достали несчастную и передали медикам. Сейчас она находится в Золотоношской многопрофильной больнице.

Minval.az