Семейная пара за год родила 20 детей с помощью суррогатного материнства и тратит 67 тысяч фунтов стерлингов на их 16 нянь. Об этом сообщает Mirror.

23-летняя Кристина Озтюрк (Kristina Öztürk) родом из России познакомилась со своим 57-летним мужем-миллионером Галипом Озтюрком (Galip Öztürk) во время поездки в Грузию, куда бизнесмен переехал после приговора к пожизненному заключению в своей родной стране Турции.

Возлюбленные разделяли мечту о большой семье и решились на суррогатное материнство. Так, в 2020 году у Кристины и Галипа появился мальчик по имени Мустафа. Это был не первый ребенок у пары: у Кристины уже есть шестилетняя дочь от другого партнера. Галип в свою очередь был уже женат, в Турции у него осталось девять детей от первой жены Хюли Озтюрк (Hülya Öztürk).

После рождения малыша Мустафы Кристина и Галип поняли, что хотят вновь обзавестись потомством. Бизнесмен заплатил 138 тысяч фунтов стерлингов суррогатным матерям, и их семья пополнилась 20 детьми — им от 4 до 14 месяцев.

У состоятельной пары есть 16 нянь-помощниц, на оплату их услуг многодетные родители ежегодно тратят 67,7 тысяч фунтов стерлингов.

Кристина рассказала в беседе с изданием, что проводит все время с детьми и делает «все то, что обычно делают мамы». Говоря о своем распорядке дня, женщина упомянула, что ее дни никогда нельзя назвать скучными, поскольку она всегда занята заботой о детях. Обычно ее дети ложатся спать около восьми вечера и спят до шести утра.. Кристина рассказала, что ей не удается выспаться, но, по ее словам, для нее это не проблема, так как она знала, на что идет.

При этом она не исключает новое пополнение в семье в будущем. Женщина заявила, что не планирует рожать с помощью суррогатного материнства, но допускает, что у них с мужем родятся еще дети, но уже естественным путем. «Я планирую беременность, но не сразу, потому что сейчас мне нужно быть рядом со своими малышами. Трудно быть мамой 21 маленькому ребенку, когда вы беременны», — заключила Кристина.

Minval.az