Армения и впредь готова вносить свой вклад в решение стоящих перед Сирией гуманитарных проблем. Об этом говорится в поздравительном послании и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на имя президента Сирии Башара Асада по случаю победы на президентских выборах в этой стране. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

«Уверен, ваши усилия, направленные на установление мира и начало диалога в Сирии позволят преодолеть кризис в стране», — отметил Никол Пашинян.

И.о премьера Армении выразил уверенность в дальнейшем углублении и укреплении армяно-сирийских отношений.

Minval.az