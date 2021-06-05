Представители азербайджанской общественности обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с убийством Векила Абдуллаева сотрудником ДПС.

Minval.az публикует данное обращение:

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Общественность Азербайджана глубоко возмущена тем фактом, что по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина освобожден из-под стражи старший инспектор ГИБДД Новосибирской области Александр Гусев, смертельно ранивший 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева.

Как известно, инцидент произошел 28 мая в районе поселка Мошково. По версии МВД РФ сотрудники ДПС остановили после преследования автомобиль за превышение скорости, в котором находился потерпевший. Когда стражи порядка догнали правонарушителей, молодые люди выбежали из машин и бросились врассыпную, но им удалось задержать одного из беглецов, после чего завязалась потасовка. На выручку пришел Векил Абдуллаев, которому полицейский Александр Гусев и выстрелил в голову.

Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией.

К этой категории людей мы относим и члена Общественной палаты Российской Федерации, кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» Марию Бутину, которая не только одобрила действия полицейского, но еще и предложила «наградить за службу.»

Мы расцениваем ее высказывание, как насаждение ксенофобии и нетерпимости в стране, которую считаем дружественной, уважаем и чтим её традиции, язык и культуру, дух интернационализма, толерантности и те духовные ценности, которыми всегда славилась Россия. Азербайджанская общественность была бы готова с пониманием отнестись к такому проявлению психологической несовместимости Марии Бутиной с людьми других национальностей, мотивируя психической травмой, полученной в застенках американской тюрьмы, но только в том случае, если она принесёт публичные извинения не только семье застреленного парня, но и всему азербайджанскому народу.

Что касается действий полицейского, то наша общественность не видит ни одной причины для того, чтобы произвести выстрел, который правоохранительные органы пытаются представить, как «не преднамеренное действие» Александра Гусева. Кто из державших в руках оружие, может поверить в то, что оно само среагировало на «нарушителя», который якобы «угрожал жизни» полицейского? Утверждение бездоказательное по многим причинам. Разве у Векила Абдуллаева был в руках пистолет? Чем именно грозил застреленный Гусевым молодой парень? Ничем!

Возникает вопрос, насколько такого рода неподчинение дает право использовать оружие? Дуло пистолета было направлено против абсолютно беззащитного молодого человека. И эти действия, безусловно, были противоправными.

Нам, уважаемый Владимир Владимирович, невозможно даже представить, чтобы что-то подобное произошло у нас в Азербайджане. Но как знать, что будет завтра, если люди подобные Гусеву и Бутиной, забыв нравственный закон предков, призывающий не проливать невинной крови понапрасну, будут пополнять ряды людей, исповедующих идеологию нетерпимости и ксенфобии? Мир и так ходит по краю пропасти, рискуя сорваться в пропасть. Так стоит ли оставить без внимания действия «гусевых», «бутиных» и «бастрыкиных»?

В нашей стране проживает более 10 млн человек. Это люди разных этнических, языковых групп и национальностей. И все они сегодня с напряженным вниманием ждут от Вас справедливого решения. Считаем, что люди, замешанные в этой грязной истории с убийством Абдуллаева, должны понести справедливое наказание.

1. Михаил Забелин – депутат Милли Меджлиса, председатель русской общины Азербайджана

2. Анастасия Лаврина – заместитель председателя русской общины Азербайджана

3. Турал Ганджалиев – депутат Милли Меджлиса

4. Севил Микаилова – депутат Милли Меджлиса

5. Арзу Нагиев – депутат Милли Меджлиса

6. Хикмет Маммадов – депутат Милли Меджлиса

7. Айдын Мирзазаде – депутат Милли Меджлиса

8. Джавид Османов – депутат Милли Меджлиса

9. Бахтияр Садыгов – депутат Милли Меджлиса, главный редактор газеты «Азербайджан»

10. Мир Шахин Агаев – руководитель REAL TV

11. Афлатун Амашов – председатель Совета Прессы

12. Эльчин Шихлы – Председатель Союза Журналистов, главный редактор газеты «Айна-Зеркало»

13. Рашад Меджид – главный редактор «525-ci qəzet», секретарь Союза Писателей Азербайджана

14. Эйнулла Фатуллаев – главный редактор сайта Haqqin.az

15. Орхан Фикретоглу – независимый журналист

16. Мурад Гусейнов – заместитель генерального директора ОТВ

17. Шакир Эминбейли – представитель телеканала «Россия 24» в Азербайджане

18. Вусаля Абышова – руководитель ИА «Azeri — Press»

19. Мурад Алиев – руководитель ИА «Report»

20. Саадет Маммадова – советник руководителя ATV

21. Эмин Мусави – руководитель Радио ASAN

22. Рауф Арифоглу – главный редактор газеты «Yeni Musavat»

23. Камаля Мамедова – заместитель главного редактора 1news.az

24. Тофиг Аббасов – политический обозреватель АзТВ

25. Вячеслав Сапунов – блогер

26. Айнур Гулиева – руководитель OOO “Gündəlik Teleqraf”

27. Гамид Гамидов – медиа директор «Globsl Media Group»

28. Адалят Вердиев – военный обозреватель, блогер

29. Эмиль Мустафаев – главный редактор сайта Minval.az

30. Эльчин Алыоглу – главный редактор сайта Milli.az

31. Вюсал Мамедов – главный редактор сайта Azvision.az

32. Шакир Агаев – главный редактор газеты «Новое Время»

33. Араз Зейналов – руководитель Vesti.az

34. Юнис Оруджов – заместитель директора студии информационных программ АзТВ

35. Намиг Маилов – главный редактор журнала «Регион+»

36. Егана Гаджиева — блогер

37. Рауф Зейни — президент Национального Форума НПО

38. Фатма Саттарова — Ветеран войны и труда, председатель Организации Ветеранов Войны, Труда и Вооруженных Сил Республики

39. Азер Аллахверанов – председатель общественного объединения «Евразийская платформа миграционных инициатив»

40. Шамистан Ализаманлы – председатель ОО «Поддержка пропаганды патриотизма»

41. Умуд Мирзоев — руководитель Международного Фонда Евразия Пресс

42. Новелла Джафароглы – правозащитник, председатель Общества защиты прав женщин Азербайджана имени Диляры Алиевой

43. Саадат Бананъярлы – правозащитник, руководитель ОО «Азербайджанское национальное бюро Международного общества за права человека»

44. Салтанат Годжаманлы – правозащитник, руководитель ОО «Защита прав человека и законности»

45. Алимамед Нуриев — глава исследовательского фонда «Конституция»

46. Руфиз Гонагов – руководитель ОО «Центр исследования международных отношений”

47. Фахраддин Гасанзаде — директор Центра Oбразования для Mолодежи

48. Заур Мамедов — глава Бакинского Клуба Политологов

49. Рамиль Искендерли – руководитель ОО «Правовой анализ и исследования»

50. Шалала Гасанова – руководитель ОО «Помощь развитию связей с общественностью»

51. Магеррам Зульфугарлы – руководитель ОО «Ассоциация исследования общественных проблем»

52. Нушаба Мамедова – руководитель ОО «Альянс международного диалога и развития»

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