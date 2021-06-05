Резолюция Совета Безопасности ООН за №1738, принятая в 2006 году, предусматривает признание журналистов, работающих в зонах конфликтов, гражданскими лицами.

Об этом написал в Twitter помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Резолюция Совбеза ООН за №1738 — «Журналисты, работники средств массовой информации и связанный с ними персонал, находящиеся в опасных профессиональных командировках в районах вооруженного конфликта, рассматриваются как гражданские лица и пользуются защитой в качестве таковых», — подчеркнул он.

Minval.az