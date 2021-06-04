Посольство России в Азербайджане выражает искренние соболезнования родным и близким азербайджанских журналистов, погибших сегодня в результате подрыва на мине в Кельбаджаре, говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

4 июня 2021 года около 11 часов утра оператор гостелеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник государственного информагентства «АзерТАДЖ» Магеррам Ибрагимов, а также заместитель представителя главы ИВ в села Сусузлуг Кельбаджарского района Ариф Алиев, находясь в автомобиле «КАМАЗ», погибли при подрыве на противотанковой мине.

Minval.az