

Демократия в США «очень захромала» в последнее время, о чем свидетельствует расследование штурма Конгресса 6 января.

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что Россия будет следить за этим расследованием.

«Демократия очень захромала в последнее время, мягко говоря, в США. Мы видим, что там происходит, какое противостояние, какие меры применяются к несогласным. Среди тех, кто пришёл к Конгрессу, 500 человек уже арестовано», — сказала Матвиенко в интервью порталу iz.ru.

Она отметила, что их обвиняют по очень серьезным статьям, предусматривающим длительные тюремные сроки.

«Мы будем наблюдать за этим процессом», — заявила спикер Совфеда.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.

Minval.az