

Генпрокурор Кямран Алиев обратился к международным организациям по факту подрыва на мине группы лиц в Кельбаджарском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры,

К.Алиев официально обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека, комиссару Совета Европы по правам человека, в организации «Amnesty İnternational» и «Human Rights Watch».

В обращении говорится, что вооруженные силы Армении, продолжают совершать преступления против наших граждан, устанавливая мины на нашей территории и тем самым грубо нарушая нормы и принципы международного права, в том числе требования Женевской конвенции 1949 года.

Так, 4 июня 2021 года около 11 часов пассажирский автомобиль марки «Камаз», в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в Кяльбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате происшествия погибли 2 представителя СМИ и 1 сотрудник государственного учреждения, 4 человека были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Подчеркнуто, что по указанному факту в Военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, проводится расследование.

Minval.az