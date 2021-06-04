Правительство национального единства Мьянмы (NUG), созданное против военной хунты и известное как «гражданское правительство», обязалось отменить Закон о гражданстве 1982 года, передает «Анадолу».

Соответствующий закон лишает многих этнических меньшинств страны, особенно мусульман-рохинья, права на гражданство.

О новой политике в отношении мусульман-рохинья NUG объявил в социальных сетях.

Народ Мьянмы разделяет боль мусульман-рохинья из-за насилия и преследований, которым они подверглись, говорится в сообщении.

В NUG также сообщили о готовности передать на рассмотреть Международного уголовного суда (МУС) преступления против человечности, совершенные в отношении мусульман-рохинья и других этнических меньшинств в стране.

«Мусульмане-рохинья имеют право на гражданство в рамках федеральных демократических принципов и норм прав человека», — говорится в сообщении.

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