Депутат Госдумы Виталий Милонов допустил, что полный отказ России от доллара серьезно ударит по позициям Соединенных Штатов.

Парламентарий назвал доллар самой необеспеченной валютой в мире и призвал ускорить процесс отказа от нее.

«Мы, по крайней мере, перестанем зависеть от этой валюты. Если нашему примеру последуют наши экономические союзники, то это будет уже ощутимо для американцев», — заявил Милонов в беседе с порталом Ura.ru. По словам депутата, как только доллар перестанет использоваться в международных платежах, США станут «самой нищей страной».

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