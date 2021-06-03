Королеву Великобритании Елизавету II уличили в несоблюдении законов о расовой дискриминации на протяжении более чем четырёх десятилетий. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что в результате представители этнических и расовых меньшинств были фактически лишены права пожаловаться на королевский дом в случае отказа в приёме на работу по расовому признаку, так как Елизавета II была освобождена от исполнения соответствующих законов, принятых в 1960-х годах. При этом в 1968 году, по замечаниям сотрудников, в королевском доме вообще «отсутствовала практика найма цветных иммигрантов или иностранцев» на канцелярские должности, им разрешалось работать лишь в качестве прислуги.

В Букингемском дворце отказались отвечать на вопрос о том, когда подобные практики были приостановлены. Однако уточняется, что в архивах есть информация о найме представителей этнических меньшинств в 1990-х годах.

Отмечается, что королевский дом освобождён от исполнения даже самого последнего закона по вопросам расовой дискриминации — акта «О равенстве», принятого в 2010 году.

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