Очередная группа из 228 граждан России вернулась на родину из Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» в Магарамкентском районе Дагестана. Об этом в четверг сообщил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

«Сегодня группа из 228 граждан нашей страны вернулись из Азербайджана. Из-за пандемии коронавируса [наши соотечественники] вынуждены были находиться в соседней республике. Специалистами проведена их термометрия и приняты все рекомендуемые Роспотребнадзором меры», — сказал Муслимов (цитата по ТАСС).

По его словам, 15 человек из вернувшихся — жители Дагестана.

«Только 15 человек — жители Дагестана, они остались в регионе. Остальные уехали в другие регионы страны», — добавил Муслимов.

Предыдущая группа россиян вернулась из Азербайджана через границу в Дагестане 18 мая.

Minval.az