Британская компания BP намерена построить солнечную электростанцию в Карабахе, говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

Минэнерго и BP в четверг подписали Исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джабраильской зоне.

По данным ведомства, сотрудничество в рамках договора включает техническую и коммерческую оценку проекта солнечной энергетики, проектирование станции, обеспечение финансирования и принятие окончательного инвестиционного решения.

Также планируется создать «Руководящий комитет» для осуществления соответствующих мероприятий.

«Документ, подписанный нами сегодня с нашим долгосрочным стратегическим партнером в углеводородном секторе – компанией BP — откроет новую страницу сотрудничества в сфере зеленой энергетики и декарбонизации. Надеюсь, что наше активное сотрудничество с BP по проекту солнечной энергетики установленной мощностью 240 МВт привлечет в Карабах иностранные инвестиции», — заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов.

«Подписывая этот договор с правительством Азербайджана, мы делаем шаг вперед в совместной работе, направленной на создание возможностей поддержки наших соответствующих целей энергетического перехода. В течение следующего десятилетия BP намерена значительно увеличить свои инвестиции в возобновляемую энергетику по всему миру, и изучает соответствующие возможности в местах, где она уже установила долгосрочные и успешные партнерские отношения», — подчеркнул в свою очередь региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэрри Джонс.

Minval.az