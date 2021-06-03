Передано в производство уголовное дело членов армянских вооруженных отрядов, совершивших террор, провокации и другие преступные действия.

Уголовное дело в отношении 14 человек будет расследоваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям в производстве судьи Афгана Гаджиева.

Подготовительное заседание суда состоится в ближайшие дни.

В отношении членов незаконного вооруженного формирования Авакяна Грача Арзумановича, Серобяна Гегама Самвеловича и других (всего 14 обвиняемых) предъявлены обвинения по статьям УК Азербайджана 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной группой), 279.2 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, нападение в составе этих формирований или групп на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

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