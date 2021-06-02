Родственники без вести пропавших военнослужащих передали письмо в Посольство России в Армении, в котором попросили поскорее решить вопрос возвращения армянских пленных на Родину.

Родственники без вести пропавших военнослужащих провели акцию протеста у здания посольства России в Армении. У них в руках были плакаты с надписями «Путин, помоги нам», «Генерал Мурадов, спасибо». Они просят военно-политическое руководство РФ заняться вопросом без вести пропавших и пленных, отмечает армянский интернет-портал news.am.

Minval.az