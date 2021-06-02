На основании информации Министерства обороны и Государственной пограничной службы, 1 июня 2021 года была пресечена очередная провокация ВС Армении в направлении села Армудлу Кяльбаджарского района Азербайджана.

Как сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), армянские вооруженные формирования (около 40 человек) проникли на территорию Азербайджана, но в результате незамедлительных мер, принятых ВС нашей страны, были выведены с территории нашей страны без применения оружия.

«Мы подтверждаем недопустимость подобных провокаций и важность разрешения разногласий по пограничному вопросу только путем переговоров. Азербайджан поддерживает процесс делимитации и демаркации государственных границ двух стран», — говорится в комментарии ведомства.

Кроме того, Баку призывает Ереван придерживаться принципов международного права, воздерживаться от необоснованной эскалации напряженности и прекратить провокации на границе.

Minval.az