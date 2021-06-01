Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объяснил продажу оружия Украине и ответил на критику со стороны России. Его слова передает Telegram-канал «Повестка дня Турции».

Дипломат оправдался, что Турция рассматривает Украину просто как бизнес-партнера. По его мнению, если Анкара производит хороший продукт, она спокойно может поставлять его кому захочет.

Глава турецкого МИД также напомнил об инцидентах, когда Москва поставляла оружие недружественным Анкаре странам, в частности Сирии. Несмотря на это, турецкая сторона не требовала от российских партнеров оправдываться перед собой.

«Мы ни разу не выражали претензии по этому поводу», — заключил Чавушоглу.

Minval.az