Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил считать детским возраст до 30 лет.

«Возраст продлим давайте: детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети», — обратился он к депутатам на пленарном заседании Госдумы в Международный день защиты детей.

Старшим поколением Жириновский предложил считать тех, кому за 70. «А среднее [поколение] — самое золотое. Работайте, товарищи, кому от 35, на вас вся надежда», — заключил он.

В декабре прошлого года Госдума приняла закон о повышении возраста молодежи до 35 лет включительно.

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