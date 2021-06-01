«Это странно». Такими словами начинается твит французского видеоблогера Лео Грассе.

Ведущий популярного научного YouTube-канала Dirty Biology сообщил, что с ним связалось некое пиар-агентство и предложило за плату распространять фейковую информацию о вакцине BioNTech/Pfizer.

Агентство под названием Fazze, якобы находящееся в Лондоне, при этом выдвинуло блогеру два условия. Во-первых, Грассе должен был выдавать негативную информацию о вакцине за свое собственное мнение. «Скажите, что вы интересуетесь вакцинами и нашли эту информацию. Поясните, что центральные СМИ игнорируют эту тему», — инструктировали блогера в мейле представители агентства.

Во-вторых, агентство указало, что оно является лишь посредником и отказалось называть имя заказчика. Лео Грассе, впрочем, не стал соглашаться на такое предложение и вместо этого опубликовал скриншоты электронных писем от Fazze в Twitter, сообщает «Deutsche Welle».

Как Грассе пояснил в одном из телеинтервью, он сразу решил, что не будет сотрудничать с сомнительным агентством. Во Франции, как и во многих других европейских странах, блогеры по закону обязаны соответствующим образом маркировать рекламу или спонсорский контент.

Однако прежде всего блогера смутила информация, которую он был бы обязан распространять. Представители агентства прислали ему таблицу с данными, происхождение которых невозможно проверить. В ней были приведены цифры, якобы свидетельствующие о более высоком уровне смертности среди привитых вакциной BioNTech/Pfizer, чем среди привитых вакцинами AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Вскоре выяснилось, что агентство Fazze связывалось и с другими блогерами и инфлюенсерами из Франции, Германии и даже Бразилии.

После того, как Лео Грассе и другие блогеры публично рассказали о произошедшем, агентство Fazze стало объектом пристального внимания западных СМИ. Вскоре последовали и первые разоблачения.

К примеру, Fazze сообщало, что ее офис находится по адресу 5 Percy Street в Лондоне. Однако журналисты французского интернет-издания Numerama выяснили, что такая компания не зарегистрирована в Великобритании и не имеет офиса в указанном доме. 25 мая агентство закрыло свой сайт и сделало свой аккаунт в соцсети Instagram приватным.

Французской газете Le Monde также удалось получить адреса электронной почты, которые использовались для связи с одним из французских инфлюенсеров. Ныне недоступные аккаунты главы и руководителя отдела продаж агентства Fazze свидетельствуют о том, что фирма работала не из Лондона, а из Москвы.

Имеющиеся данные, однако, не позволяют сделать однозначных выводов о том, что за кампанией по дискредитации вакцины BioNTech/Pfizer действительно стоит Россия. В электронных письмах, разосланных блогерам, представители Fazze упоминают не вакцину «Спутник V», а препарат AstraZeneca.

Несмотря на это эксперт по России, сотрудник берлинского Фонда «Науки и политика» (SWP) Янис Клуге считает версию о попытке российского вмешательства правдоподобной.

Данные, которые должны были распространять блогеры, очень схожи с риторикой Twitter-аккаунта вакцины «Спутник V». В последние недели уровень смертности среди привитых западными вакцинами был там представлен искаженно и преувеличено.

«В ходе этой кампании по распространению фейковых новостей речь для России идет о ее экономических интересах. Прежде всего, однако, РФ пытается улучшить свой имидж — имидж мировой державы, которая сильна и в сфере высоких технологий. В Москве считают, что ради этого можно, в том числе, и поливать грязью других», — полагает Клуге.

C’est étrange.

J’ai reçu une proposition de partenariat qui consiste à déglinguer le vaccin Pfizer en vidéo. Budget colossal, client qui veut rester incognito et il faut cacher la sponso.

Éthique/20. Si vous voyez des vidéos là dessus vous saurez que c’est une opé, du coup. pic.twitter.com/sl3ur9QuSu — Léo Grasset (@dirtybiology) May 24, 2021

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