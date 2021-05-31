

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения оросительной водой посевных площадей в Агдамском и Тертерском районах и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Распоряжением президента в целях проектирования и бурения 20 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 18 населенных пунктах Агдамского и Тертерского районов с населением 25950 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из государственного бюджета 2021 года ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделено 1,4 млн. манатов.

Minval.az