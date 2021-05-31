Спецслужбы Дании помогали Агентству национальной безопасности США следить за европейскими политиками. Об этом пишет RT.

По информации Süddeutsche Zeitung, датские спецслужбы в 2012—2014 годах предоставили США доступ на станцию возле Копенгагена, с которой осуществлялась прослушка. Оттуда можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров.

Как отмечает телерадиокомпания DR, правительство Дании не знало о сотрудничестве с американцами до 2015 года. Властям представили секретный доклад только после публикации бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена. Там сообщалось, что спецслужбы королевства помогали США шпионить за политиками Швеции, Норвегии, Франции и Германии. Эти сведения стали причиной ухода в отставку главы датской спецслужбы Томаса Аренкиля.

В правительстве Германии заявили, что не знали о возможной слежке. Пер Штайнбрюк (кандидат в канцлеры от партии СДПГ) в разговоре с ARD назвал это «политическим скандалом». Министры обороны Швеции и Норвегии потребовали от Дании ответов.

Сноуден также призвал страны публично раскрыть всю информацию и подчеркнул, что Байден «хорошо подготовлен, чтобы ответить за это». Ни США, ни Дания пока не дали никаких комментариев

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