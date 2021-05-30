Жительницы города Талица в Свердловской области убила нескольких котят и выпила их кровь, говорится в сообщении главы пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых.

Изначально информация о произошедшем появилась в Telegram-каналах и группах в социальной сети «ВКонтакте». Так, в паблике «Фотоприколы» в «ВК» были опубликованы скриншоты из видео девушки, на котором она пьет кровь убитых животных. Один из пользователей написал, что автор видео живет в его городе.

Пользователь уточнил, что девушка учится в Талицком лесотехническом колледже имени Кузнецова, от дальнейших комментариев он отказался.

«К большому сожалению, это не фрагмент забугорного триллера и не фейкньюс. Такой беспредел по отношению к котятам, которым было всего сутки, устроила 19-летняя жительница Талицы по имени Катерина. Проживает она в общежитии», — рассказал интернет-изданию ura.ru представитель регионального главка МВД.

По словам Горелых, свердловчанка убила котят с помощью ножа, в момент убийства она находилась в нетрезвом состоянии. Впоследствии она отправила видеозапись своей знакомой, которая переслала его другим людям.

Как рассказал представитель полиции, девушка жила самостоятельно с 18 лет и находилась под наблюдением врачей, однако официальный диагноз о психическом заболевании ей не ставили.

В настоящее время полиция проводит проверку, правоохранительные органы намерены просить прокуратуру о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными. В этом случае девушке будет грозить до пяти лет лишения свободы.

Minval.az