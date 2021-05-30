Трагикомичным образом прошла одна из свадеб в Индии. Во время церемонии бракосочетания умерла невеста, и ее решили заменить на сестру.

Во время ритуала «ферас», когда жених и невеста проходят вокруг костра и клянутся друг другу в любви, девушка внезапно потеряла сознание. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть от остановки сердца, из-за чего торжественное мероприятие превратилось в траурное.

«Мы не знали, что делать в сложившейся ситуации. Обе семьи сели вместе, и кто-то предложил выдать мою младшую сестру замуж за жениха. Семьи обсудили этот вопрос, и согласились на это», — сказал брат «невест», слова которого приводит интернет-портал сообщает India.com.

В итоге парень с девушкой совершили свадебный обряд, пока тело ее сестры находилось в другой комнате. Один из родственников девушек отметил, что никогда не испытывал таких смешанных чувств.

Minval.az