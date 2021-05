Пользователи Сети осудили президента США Джо Байдена за странное замечание в адрес девочки во время речи на военной базе в Вирджинии. Об этом пишет издание Daily Mail.

Американский лидер во время выступления отошёл от заготовленной речи, чтобы обратиться к девочке «младшего школьного возраста».

«Мне нравятся эти заколки в твоих волосах. Вот что я вам скажу: посмотрите на неё, она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги», — сказал президент США юной зрительнице, сидевшей у края сцены.

Такое высказывание вызвало у многих недоумение.

«Ему не просто так не разрешают часто выступать перед камерами: он социально неуклюжий. Он говорит так, потому что пытается быть милым. В его голове эти слова звучат невинно, а у остальных вызывают недоумение», — отметили пользователи.

Некоторые комментаторы «примерили» такую речь на бывшего президента США Дональда Трампа и пришли к выводу, что «это стало бы передовицей The New York Times и главной новостью на CNN в течение двух недель».

Joe Biden looks at a little girl in the audience, the daughter of a veteran, and says «I love those barrettes in your hair. Man I’ll tell you what, look at her she looks like she’s 19 years old sitting there like a little lady with her legs crossed.» pic.twitter.com/DbH8ihG2Mj

— The Post Millennial (@TPostMillennial) May 28, 2021