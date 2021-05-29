Национальная служба здравоохранения Великобритании призвала запретить крошечные шариковые магниты после того, как более 50 детей попали в больницу из-за нового тренда в TikTok, пишет газета Express.

Речь идет о небольших шариковых магнитах из неодима, широко распространенных в качестве игрушек для детей. Они положили начало тренду в социальной сети TikTok. Его суть заключается в том, чтобы снять видеоролик, на котором необходимо поместить по два магнита с каждой стороны лица и притвориться, что это пирсинг. Некоторые дети во время съемки трендового видео случайно проглотили эти магниты, притворяясь, что у них пирсинг на языке.

Британские чиновники призвали наложить полный запрет на использование подобных магнитов после того, как эта опасная тенденция покалечила порядка 65 детей, которые теперь нуждаются в срочной операции.

Minval.az