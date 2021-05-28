«Во время войны первым от оккупации был освобожден Джабраильский район. Информируя об этом народ, я подумал, что это, наверное, один из самых счастливых дней в моей жизни. Потому что полностью освободить первый район, очистить его от оккупантов — действительно большое историческое событие».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев Алиев в пятницу на встрече с общественностью города Агдам.

Это, по его словам, придало дополнительное дыхание нашему народу и армии, вселило в них веру.

«Вслед за этим Физули, затем Гадрут, Муровдаг, Суговушан, Зангилан, Губадлы. Каждый раз я говорил себе, что переживаю самые счастливые дни. 10 ноября – акт о капитуляции Армении. Причем не только азербайджанская общественность, но и весь мир знает о том, в какой форме он был подписан. До сих пор мне неизвестно, в каком углу Пашинян подписал его. Это стало кульминацией войны, победы, это был настоящий акт о капитуляции. Сегодня каждый воспринимает это именно так.

После этого, впервые находясь в Шуше 14 января, я сказал себе, что переживаю самые счастливые дни. Сегодня я говорю те же самые слова. Уверен, что после этого в жизни нашего народа будет много таких счастливых дней. Желаю нашему народу счастья. Желаю, чтобы мы в скором времени восстановили Агдам, вернули граждан и вечно жили в нашем прекрасном крае – на Карабахской земле», — отметил президент.

Minval.az