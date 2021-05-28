Провокация армянской армии, совершенная на азербайджано-армянкой границе, не должна была остаться безответной.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев Алиев в пятницу на встрече с общественностью города Агдам.

«К сожалению, армянская сторона не отказывается от своих провокационных действий. Если мы увидим малейшую угрозу безопасности нашего народа и государства, мы немедленно уничтожим врага. Они знают и видят нашу силу. Поэтому провокация, совершенная армянской армией на азербайджано-армянской границе в последние дни, конечно же, не должна была остаться без ответа», — подчеркнул глава государства (цитата по Интерфакс).

Minval.az