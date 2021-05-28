

Российские военные сообщили, что за последние дни не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в районе Карабаха.

«За прошедший период нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено», — заявил на брифинге в пятницу представитель российского миротворческого контингента полковник Дмитрий Перепелкин.

Российский военный в своем выступлении говорил о деятельности миротворцев с 21 мая.

По словам Перепелкина, российские миротворцы с 21 мая обеспечили безопасное прохождение 20 автомобильных колонн армии Азербайджана: 12 через Лачинский коридор в северном и южном направлениях и восьми колонн по маршруту Шуша — Красный базар — Каджар и обратно.

Minval.az