Германия впервые признала, что совершила геноцид в Намибии во время ее колониальной оккупации. Берлин пообещал финансовую поддержку на сумму более одного миллиарда евро для помощи проектам в африканской стране, передает AFP.

Немецкие колониальные поселенцы убили десятки тысяч коренных жителей гереро и нама в ходе резни 1904–1908 годов, отравившей отношения между Намибией и Германией на долгие годы.

Хотя Берлин ранее признавал, что зверства совершались его колониальными властями, он неоднократно отказывался выплачивать прямые репарации.

«Теперь мы официально будем называть эти события тем, чем они являются с сегодняшней точки зрения: геноцидом», — говорится в заявлении министра иностранных дел Хайко Мааса.

Он приветствовал соглашение после более чем пятилетних переговоров с Намибией о событиях на территории, удерживаемой Берлином с 1884 по 1915 год.

«В свете исторической и моральной ответственности Германии мы попросим прощения у Намибии и потомков жертв за совершенные «зверства», — сказал Маас.

«В знак признания огромных страданий, причиненных жертвам, страна будет поддерживать реконструкцию и развитие Намибии через финансовую программу в размере 1,1 миллиарда евро».

Эта сумма будет выплачена в течение 30 лет, согласно источникам, близким к переговорам, и должна в первую очередь принести пользу потомкам герео и нама.

Однако Маас уточнил, что платеж не открывает возможности для «законного запроса о компенсации».

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