Армянское лобби в США вновь напоминает о себе. Несколько десятков конгрессменов вроде небезызвестного Фрэнка Паллоне и Дэвида Валадао направили госсекретарю США Энтони Блинкену кляузу. Возмущает армянских лоббистов, причем до глубины души, то, что президент США Джо Байден приостановил действие дискриминационной 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы». Как и полагается опытным доносчикам, авторы послания старательно перечисляют все излюбленные Арменией «прегрешения» в адрес Азербайджана, нисколько не стесняясь тиражировать откровенные фейки: тут тебе и «военные действия прошлой осенью против армян, проживающих в Нагорном Карабахе», и «отсутствие прогресса Азербайджана в прекращении блокад и других наступательных силовых методов против Армении и Нагорного Карабаха», и мифические «сирийские наемники». После чего, напомнив, что Азербайджан уже получил от США 100 миллионов долларов военной помощи, сварливым тоном заявляют: такой-сякой Азербайджан «не нуждается в помощи США и не заслуживает ее». Заканчивается же все просьбой о «немедленном прекращении всей американской военной помощи или помощи в области безопасности Азербайджану».

Можно, конечно, разбирать всю эту кляузу по полочкам и напоминать, что осенью боевые действия спровоцировала Армения, чьи военачальники открыто делились планами наносить удары по мирным кварталам азербайджанских городов, чтобы спровоцитровать панику и облегчить их последующий захват, а министр обороны так вообще открыто обещал «новую войну за новые территории», причем сделал это — вот сюрприз! — на встрече с активистами армянской общины США. Так что у тесно сотрудничающих с армянским лобби конгрессменам было у кого узнать детали. Что Азербайджан восстанавливал свою территориальную целостность и добился выполнения резолюций СБ ООН, за которые, кстати, голосовали и США. Что в Армению с российской базы «Хмеймим» перебрасывались целые подразделения сирийских курдов. Что, наконец, спецслужбы Армении еще до войны патронировали вооруженное подполье на севере Азербайджана, включая группировки, присягнувшие на верность ИГИЛ. И тем более стоило бы по крайней мере принять во внимание, что война в регионе началась вообще-то не 27 сентября 2020 года, а на десятилетия раньше — с притязаний Армении на азербайджанские земли.

Но не менее важно другое. Этот донос появился практически синхронно с другим документом, уже за подписью президента США Джозефа Байдена — поздравительным посланием в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня Республики 28 мая. И приведем отрывок из него: «В этом году проходит 30 лет со дня восстановления независимости Азербайджана в 1991 году. За это время Соединенные Штаты Америки и Азербайджанская Республика, укрепив связи между нашими народами, работали вместе в вопросах безопасности, энергии и демократического управления. Соединенные Штаты Америки решительно поддерживают вклад Азербайджана в энергетическую диверсификацию Европы вводом в эксплуатацию в прошлом году Южного газового коридора и подписанный им в нынешнем году Меморандум о взаимопонимании по совместной с Туркменистаном разведке и разработке месторождения на Каспии. Мы признательны Азербайджану за 20-летнюю поддержку миссии НАТО в Афганистане и ее усилий в борьбе с террором». В переводе: Азербайджан для США — ценный союзник на весьма важных и чувствительных «треках», включая борьбу с террором, энергетическую безопасность Европы, Афганистан и многое другое. Сегодня США выводят войска из Афганистана, но позиции в Центральной Азии им нужны по-прежнему, если не больше.

И вот на этом фоне конгрессмены США, связанные с армянским лобби, направляют госсекретарю свою VIP-кляузу и старательно ставят подножку… кому?

Возможно, конечно, на картину мира авторов послания повлияло тесное и долгое общение с эмиссарами Еревана с их постоянным выклянчиванием подачек, но та военная помощь, которую получает сегодня от США Азербайджан — это в куда большей степени политический жест, чем «материальная поддержка». И вот этот политический жест сегодня нужен не только Азербайджану, но и самим США. На фоне победы Азербайджана в Карабахе и региональных политических «сдвигов» — тем более. И как тогда понять эту кляузу, призывающую американскую дипломатию «выстрелить себе в ногу»? Это просто некомпетентность? Глупость с особо тяжкими последствиями? Или что-то другое.

Можно, конечно, не замечать откровений генерала КГБ СССР Олега Калугина, по словам которого, Лубянка эффективно руководила деятельностью зарубежных структур «Дашнакцутюн» еще в семидесятые годы. Но вот не видеть того, что деятельность армянского лобби в конгрессе США наносит куда больший удар по интересам самих же США, чем Азербайджана, уже не получится.

Нурани

Minval.az