И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании Совета безопасности с участием глав трех парламентских фракций представил свой «план» выхода из ситуации на границе с Азербайджаном.

Пашинян предложил азербайджанской стороне отойти на исходные позиции и разместить на этом участке международных наблюдателей с целью уточнения границ.

«Мы договариваемся, что очень быстро вооруженные подразделения двух сторон зеркально отходят от границы и возвращаются в места постоянных дислокаций, а вдоль границы размещаются международные наблюдатели из РФ или других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — сказал Пашинян.

По его словам, международные наблюдатели нужны для гарантий соблюдения договоренностей.

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И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о намерении представить взаимовыгодное предложение по решению кризиса на армяно-азербайджанской границе.

«Очень скоро представлю план по мирной развязке ситуации на границе. Уверен, что предложение взаимовыгодное и может быть реализовано в короткие сроки при поддержке международного сообщества», — написал Пашинян на своей странице в «Фейсбуке».

Minval.az